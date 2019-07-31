ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال المران الصباحي لـ المصري.. تركيز كبير على النواحي البدنية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:36 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل مرانه الصباحي على الاستاد وذلك تحت قيادة مديره الفني الكابتن ايهاب جلال، والذي حرص من خلال المران الذي استمر لنحو 90 دقيقة على التركيز على الجوانب البدنية.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًا شاقًا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية التي تهدف للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية التي يوليها الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا أملًا بالوصول بها لمعدلاتها المثالية مع انطلاق الموسم الكروي.

فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال ، بينما واصل البوركينابي سعيدو سينبوري برنامجه التأهيلي، تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور هشام مصطفى، طبيب الفريق.

ترشيحاتنا

بعد تراجع البعض عن الشراء بسبب غلاء الأسعار.. الأضاحي بالتقسيط

بعد قتل ضابط إيطالي على يد أمريكيين.. بوادر أزمة بين واشنطن وروما.. فيديو

السيسي: استبعاد مئات الآلاف من بطاقات التموين المكررة.. فيديو

شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لمستشفى شفاء الأورمان.. صور

بلع الطعام أحدها.. دار الإفتاء تكشف عن 5 أمور تبطل الصلاة.. فيديو

القومية للأنفاق تكشف حقيقة غلق شارع الهرم 3 سنوات لتنفيذ الخط الرابع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها