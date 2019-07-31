خلال المران الصباحي لـ المصري.. تركيز كبير على النواحي البدنية

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل مرانه الصباحي على الاستاد وذلك تحت قيادة مديره الفني الكابتن ايهاب جلال، والذي حرص من خلال المران الذي استمر لنحو 90 دقيقة على التركيز على الجوانب البدنية.



وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًا شاقًا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية التي تهدف للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية التي يوليها الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا أملًا بالوصول بها لمعدلاتها المثالية مع انطلاق الموسم الكروي.



فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال ، بينما واصل البوركينابي سعيدو سينبوري برنامجه التأهيلي، تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور هشام مصطفى، طبيب الفريق.