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برلمان

برلماني: مؤتمرات الشباب تعكس حرص الدولة على التواصل وتنمية الحياة السياسية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:29 م
مؤتمر الشباب الوطنى
مؤتمر الشباب الوطنى السابع
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نجاح مؤتمرات الشباب الماضية والأفكار الطموحة التي خرجنا بها منها، كان سبب رئيسي لاستمرارها حتى وصلنا للنسخة السابعة منها، بالاضافة الى حرص القيادة السياسية على التواصل وتنمية الحياة السياسية بالتعاون مع الشباب.

وأوضح بركات ان جلسة "اسأل الرئيس" والتي تم استحداثها منذ 2017 تعكس حرص الرئيس السيسي على تدعيم ثقافة الحوار مع الشباب بوصفهم امل المستقبل، وقوة مصر الحقيقية.

وأضاف أن إقامة النسخة السابعة من مؤتمر الشباب بالعاصمة الادارية الجديدة يمثل أهمية كبيرة، حيث أصبحت مركزا للمؤتمرات الدولية للمال والأعمال، بالإضافة إلى أنها فرصة لجذب مستثمرين عرب وأجانب وتنشيط حركة الاستثمار .

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