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تعليم

مشرف تنسيق القاهرة: زحام شديد لتوافد طلاب الشهادات المعادلة والمرحلة الثانية.. فيديو وصور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:10 م
صدى البلد
ياسمين سامي
شهدت معامل كلية الدراسات والبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة، ازدحاما شديدا من قبل طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة 2019 في أول أيامها والتي من المقرر أن تستمر حتى الأحد المقبل.

وأكد عبد الحميد حسن المشرف علي معامل التنسيق بكلية الدراسات والبحوث الاحصائية، أن المعامل استقبلت اليوم 300 طالب من المرحلة الثانية وكذلك الشهادات المعادلة والأجنبية مما تسبب في ازدحام شديد بمعامل الحاسب الالي في اول ايام المرحلة الثانية.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، اليوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.

☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

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