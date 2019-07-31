ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة واجب وطني

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:34 م
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
فريدة محمد
أشاد خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، باطلاق مبادرة "حياة كريمة" خلال مؤتمر الشباب في نسخته السابعة، موضحا أنه يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الأكثر احتياجا، والتي تحملت الجزء الأكبر من أعباء خطة الاصلاح الاقتصادي.

وأكد، "مشهور"، أن مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الحكومة في معالجة ملف الفقر ورفع مستوى المعيشة للفئات الاكثر احتياجا، انما هو واجب وطني.

وأوضح النائب أنه بالرغم من تنوع صور التدخل خلال مبادرة حياة كريمة ما بين إصلاح البنية التحتية، وتوفير سكن كريم وتقديم كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج وأجهزة طبية تعويضية وتوزيع مواد غذائية مدعمة، الا ان الجانب الاهم منها والذي يضمن استمرار جدواه هو المتعلق بالتدريب والتشغيل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب والسيدات وهو ما يجب ان يبذل فيه القطاع الخاص والمدني المزيد من الجهد بالتعاون مع الدولة.

ترشيحاتنا

ننشر آخر فيديو لـ عروس المنوفية المقتولة يوم الصباحية بسبب مرض زوجها النفسي

بعد انتشار ثعابين الطريشة في التجمع.. شيرين رضا تقترح حلا للمشكلة

ببنطلون جينز مقطع.. نجم بيراميدز يستعرض سيارته الجديدة

بعد الصفقات الجديدة .. تشكيل مرعب لـ الزمالك فى الموسم الجديد

بعد قراءته سورة الفلق.. مرتضى منصور يتهم الأهلي بالحسد: كسبوا الدوري بالسحر

بلع الطعام أحدها.. دار الإفتاء تكشف عن 5 أمور تبطل الصلاة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها