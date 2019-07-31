برلماني: مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة واجب وطني

أشاد خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، باطلاق مبادرة "حياة كريمة" خلال مؤتمر الشباب في نسخته السابعة، موضحا أنه يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الأكثر احتياجا، والتي تحملت الجزء الأكبر من أعباء خطة الاصلاح الاقتصادي.



وأكد، "مشهور"، أن مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الحكومة في معالجة ملف الفقر ورفع مستوى المعيشة للفئات الاكثر احتياجا، انما هو واجب وطني.



وأوضح النائب أنه بالرغم من تنوع صور التدخل خلال مبادرة حياة كريمة ما بين إصلاح البنية التحتية، وتوفير سكن كريم وتقديم كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج وأجهزة طبية تعويضية وتوزيع مواد غذائية مدعمة، الا ان الجانب الاهم منها والذي يضمن استمرار جدواه هو المتعلق بالتدريب والتشغيل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب والسيدات وهو ما يجب ان يبذل فيه القطاع الخاص والمدني المزيد من الجهد بالتعاون مع الدولة.