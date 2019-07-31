أضرار كارثية للتسرب البترولى برأس غارب.. وتحذيرات من امتداده للجزر الشمالية.. والحفاظ على البيئة: غياب الرقابة وتأخر البلاغات يضاعف الأزمة.. صور

لجنة بيئية لتقدير أضرار التسرب البترولى برأس غارب

جمعية البيئة برأس غارب تحذر من امتداد التسرب للجزر الشمالية

الحفاظ على البيئة:

غياب الرقابة على منصات البترول وتأخر بلاغات التسرب يضاعف من الكارثة



شكل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، لجنة بيئية من الادارة العامة للبيئة التابعة لمحافظة البحر الأحمر والفرع الافليمى لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الاحمر وذلك لتقدير حجم التلوث الذى تسببت فية بقعة زيتية نتيجة تسرب بترولى متكرر ناتج عن احدى شركات البترول الواقعة بمنطقة سواحل رأس غارب حيث تم أخذ عينة من الزيت الخام المتسرب تمهيدا لتحليله ومطابفته بالبصمة الخاصة بكل شركة لتحديد المتسبب فى التسرب وتحريك الدعاوى القضائية وتحديد حجم الخسائر فى البيئة البحرية تمهيدا للمطالبة بالتعويض المناسب,.



وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه سيخاطب الجهات مجلس الوزراء لوضع اليات وضوابط وسبل تنسيقية مع الوزارات لمنع تكرر التسرب الزيتى البترولى احتواء أى تسرب جديد يحدث فى المنطقة، والسيطرة عليه قبل أن يمتد لشواطئ الغردقة، لافتًا إلى أن مكافحة التلوث البترولى يكلّف الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت للحفاظ على سلامة المواطنين، لِما يخلّفه من آثار ضارة على المستوى الصحى والبيئى والاقتصادى والسياحى.



وكشف حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة ان هناك انعداما كاملا للرقابة على منصات البترولية وان كانت هناك رقابة فهى ضعيفة مشيرا ان العديد من شركات البترول لا تبلغ عن حوادث تسرب البترول في محاولة منها -كالعادة – لاخفاء الكارثة خشية التعويضات والملاحقات القضائية وفي النهاية تصل البقعة إلى شواطئ راس غارب وكذلك الغردقة وشعابها المرجانية و كالعادة تلفيات لا حصر لها .



ووصف الطيب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عدم إبلاغ شركات البترول عن اى تسرب بترولى وانتظار قيام جهاز شئون البيئة لتحديد الشركة المتسببة فى التسرب هو نوع من عدم المسئولية من جانب قطاع البترول فالمسافة ما بين شركات البترول الشواطئ كبيرة حيث يمكن السيطره اذا ما كانت هناك سرعة فى الابلاغ كى يتم تضافر الجهود قبل ان تصل تلك التلوثات البترولية الى محميات الجزر الشمالية.



واضاف الطيب ان هناك حسابات وتقديرات لكم البترول المتسرب تؤخذ بمحمل التبسيط بالنسبة لمسئولى البترول ولكنها تمثل كارثة للبيئة البحرية ذات الحساسية البيئية والتى تظل سنوات عدة تعانى من تلك التلوثات.



وقال حسين فرج رئيس مجلس ادارة جمعية البيئة البحرية راس غارب ان التيارات المائية كانت سببا فى وصول الزيت الخام المتسرب للشواطئ مؤكدا ان التعامل مع الواقعة منذ بدايتها لم يكن على المستوى المطلوب من شركات البترول وهو ما جعل الموقف يتكرر حيث لم يتم السيطره على تلك البقع الزيتية والتى هى عباره عن خام ثقيل جدا قبل امتداده على مساحات كبيره من سطح البحر.



واوضح فرج لـ"صدى البلد" ان وصول تلك البقع الزيتيتة بهذه الكثافة على تلك المسافات الكبيره يشير الى ان هناك كميات كثيره فى عرض البحر يجب رصدها جيدا محذرا مما قد يصيب شواطئ الجزر الشمالية من هذا التلوث البترولى الذى يمتد لفترات طويلة ويقتل كائنات بحرية وطيور كثيره.