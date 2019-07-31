الصين تعلن عقد الدورة الـ16 لمعرض الصين-آسيان 20 سبتمبر المقبل

أعلن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، اليوم /الأربعاء/، انعقاد الدورة الـ16 لمعرض الصين-آسيان في مدينة ناننينغ عاصمة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوب غربي الصين في الفترة بين 20 و23 سبتمبر المقبل.



وقال مساعد وزير التجارة الصيني "لي تشنغ قانغ" -في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية (بكين)- إن الدورة الـ16 من معرض الصين-آسيان ستعقد هذا العام تحت عنوان "بناء الحزام والطريق، تحقيق رؤيتنا لمجتمع مصير مشترك،" وستكون إندونيسيا ضيف الشرف في هذا المعرض، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أصبح على المسار السريع مع زيادة حجم التجارة والتقدم في التكامل الاقتصادي الإقليمي.



وأضاف قانغ أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري بالنسبة لآسيان خلال عشرة أعوام على التوالي، بينما أصبحت آسيان ثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين في النصف الأول من عام 2019، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 2ر4% على أساس سنوي لتصل إلى 85ر291 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.



وتابع قانغ أن الصين لا تسعى إلى فائض تجاري ومستعدة لاستيراد المزيد من السلع من دول آسيان، وأن بلاده تعتزم العمل مع دول آسيان لدعم التوسع التجاري والاستثماري وتعزيز التعاون التكنولوجي في منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان وتحسين تيسير التجارة والاستثمار، سيما وأن الاستثمار بين الجانبين شهد نموًا جيدًا ليصل إلى 71ر205 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

