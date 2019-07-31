ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتصالات: تحول الخدمات من وقوف المواطن لساعات بالجهات الحكومية إلى 10 دقائق أمام الكمبيوتر بالمنزل.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:02 م
جانب من فعاليات مؤتمر
جانب من فعاليات مؤتمر الشباب
عمرو ممدوح
قال وزير الاتصالات، إن هناك نقلة نوعية في منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المواطن كان يقف لساعات داخل الجهات الحكومية للحصول على خدماتها، واليوم ستقدم بالجلوس فقط أمام شاشة الكمبيوتر، لعشر دقائق، وسيحصل على خدمته حتى باب المنزل.

وأضاف وزير الاتصالات، في كلمته خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق 174 خدمة إلكترونية بنهاية شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس عمل وزارة الاتصالات فقط، ولكن بتعاون كل الجهات.

وأوضح وزير الاتصالات أن هذه الخدمات ستظهر إلى النور، بعضها اليوم، والبعض على فترات مختلفة، مقدما الشكر لكل الجهات المعنية على ما بذلته من جهود، من أجل إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجين الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

ترشيحاتنا

أمريكي يخون زوجته مع قريبتها.. ونهاية القصة كارثة دمرت حياة عائلتين

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وليون الفرنسي والقنوات الناقلة

رسميا.. مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك للموسم الجديد

شاهد.. آخر ظهور لـ محمد هاني لاعب الأهلي عبر إنستجرام

العروسة عذراء والزوج مريض نفسى.. الخوف من الفضيحة والعجز الجنسى وراء جريمة يوم الصباحية بـ المنوفية.. فيديو وصور

زيادة كبيرة في أسعار البيض.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31-7-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها