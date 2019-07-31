الاتصالات: تحول الخدمات من وقوف المواطن لساعات بالجهات الحكومية إلى 10 دقائق أمام الكمبيوتر بالمنزل.. فيديو

قال وزير الاتصالات، إن هناك نقلة نوعية في منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المواطن كان يقف لساعات داخل الجهات الحكومية للحصول على خدماتها، واليوم ستقدم بالجلوس فقط أمام شاشة الكمبيوتر، لعشر دقائق، وسيحصل على خدمته حتى باب المنزل.



وأضاف وزير الاتصالات، في كلمته خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق 174 خدمة إلكترونية بنهاية شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس عمل وزارة الاتصالات فقط، ولكن بتعاون كل الجهات.



وأوضح وزير الاتصالات أن هذه الخدمات ستظهر إلى النور، بعضها اليوم، والبعض على فترات مختلفة، مقدما الشكر لكل الجهات المعنية على ما بذلته من جهود، من أجل إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية.



وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجين الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

