لبحث الارتقاء بالعلاقات الثنائية.. سامح شكري يلتقي وزير خارجية قبرص

التقي وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره القبرصي بنيقوسيا نيكوس خريستودوليديس، وذلك لبحث سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد إلتقي بالأمس بمقر الخارجية اليونانية بالعاصمة أثينا، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وبحث الوزيران خلال جلسة مباحثات التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك.





وعقب وصول وزير الخارجية لمقر الوزارة التقط الجانبان الصور التذكارية ثم عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تعقبها جلسة مشاورات موسعة بين الوفدين المرافقين.





وبحسب مصادر يونانية، فإن المباحثات ركزت على أمن الطاقة في المنطقة وبحث القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي والدولي، مع التركيز على التطورات في قضايا شرق المتوسط.



