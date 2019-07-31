حمدي رزق يشيد بالإنجازات المتحققة بجامعة القاهرة في عهد الخشت

كتب الكاتب الصحفي حمدي رزق مقالا في جريدة الأخبار، أشاد فيه بالمجهودات والإنجازات التي تحققت بجامعة القاهرة في عهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.



وقال حمدي رزق، إن جامعة القاهرة باتت مقصدا للزعامات والقيادات والرموز السياسية والفكرية والعالمية، في طورها الجديد، وصارت مركز جذب دائما للأفكار والشخصيات التي تحمل الأفكار.



وأضاف حمدي رزق أن هذا هو دور الجامعة التي أضاءت العالم العربي بنور العلوم والأفكار طوال عمرها الطويل.



وأوضح أن استعادة جامعة القاهرة، لمكانتها عالميا بشرى طيبة، وانفتاح الجامعة عالميا مطلوب لتحسين الانفتاح المصري عالميا، مؤكدا أن هذه فرصة لتسطر الجامعة الكبيرة حضورها في المنتديات الدولية، واحتضان الأفكار العالمية عبر استضافة مخططة لكبار المفكرين والعلماء والزعامات السياسية.