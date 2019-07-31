ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حمدي رزق يشيد بالإنجازات المتحققة بجامعة القاهرة في عهد الخشت

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:34 م
صدى البلد
ياسمين سامي
كتب الكاتب الصحفي حمدي رزق مقالا في جريدة الأخبار، أشاد فيه بالمجهودات والإنجازات التي تحققت بجامعة القاهرة في عهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقال حمدي رزق، إن جامعة القاهرة باتت مقصدا للزعامات والقيادات والرموز السياسية والفكرية والعالمية، في طورها الجديد، وصارت مركز جذب دائما للأفكار والشخصيات التي تحمل الأفكار.

وأضاف حمدي رزق أن هذا هو دور الجامعة التي أضاءت العالم العربي بنور العلوم والأفكار طوال عمرها الطويل.

وأوضح أن استعادة جامعة القاهرة، لمكانتها عالميا بشرى طيبة، وانفتاح الجامعة عالميا مطلوب لتحسين الانفتاح المصري عالميا، مؤكدا أن هذه فرصة لتسطر الجامعة الكبيرة حضورها في المنتديات الدولية، واحتضان الأفكار العالمية عبر استضافة مخططة لكبار المفكرين والعلماء والزعامات السياسية.

ترشيحاتنا

ترقب بسبب صلاح.. فيفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2019.. اليوم

تنظيم سيئ.. مدرب المنتخب السابق يسخر من الدوري المصري

نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب الفستان الشفاف..فيديو

بأمر Fifa .. الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا ويواجه الزمالك في السوبر

تحصيل 25 دولارا من المغادرين لمصر مقابل الخدمات بالموانئ والمطارات

11 صفقة.. صدى البلد ينشر تفاصيل صفقات الزمالك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها