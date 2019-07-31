شاهد.. آخر ظهور لـ محمد هاني لاعب الأهلي عبر إنستجرام

نشر محمد هاني لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، وظهر فيها من إحدى شواطئ أثناء قضاء إجازته بعد انتهاء الدوري المصري.



يذكر أن محمد هاني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفوز بلقب الدوري، يؤكد شخصية نادي البطولات، الذي نجح في التغلب على كل الصعوبات، والظروف والعراقيل التي واجهته طول الموسم، كما يؤكد شخصية اللاعبين وجدارتهم في ارتداء قميص الأهلي.



وأكد أن الأهلي رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره العريضة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة ويحفزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد.







