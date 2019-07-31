ندوات ومبادرات ميدانية ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات في المنيا

اختتمت حملة "أنت أقوى من المخدرات" فعالياتها بمحافظة المنيا لشهر يوليو عقب تنفيذ عدة ندوات بمجالس المدن بالإضافة إلى مبادرات ميدانية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمحافظة بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء و إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا.



قالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إن الفعاليات تم تنفيذها خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو ، شملت 4 ندوات بمجالس مدن ( بنى مزار- سما لوط – مطاى- المنيا) و10 مبادرات ميدانية بكورنيش النيل وشارع مصر وشارع طه حسين وكوبري النيل العلوي ونادي المنيا الرياضي وميادين (بالاس- الساعة- لبنان – الفولى – الصهاريج).



وأشارت إلى أن الفعاليات شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، بإشراف مسئولي الصندوق للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات وضرورة تبنى كافة أفراد المجتمع لتلك القضية الهامة وآلية التعامل مع أية حالة إدمان تواجههم.



وأوضح بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمحافظة المنيا أن الهدف الندوات والمبادرات الميدانية بالشوارع والمناطق الحيوية الحديث مع الشباب والمواطنين بواسطة مسؤولي الصندوق وفريق من المتطوعين عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعي لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتعريف بطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانا و في سرية.



وأشار إلى أنه تم توزيع ملصقات وكتيبات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعيتهم بخطورة تلك القضية الهامة، مؤكدا أن اللقاءات المباشرة يكون له رد فعل إيجابي على المواطنين.

