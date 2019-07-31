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أخبار البلد

بعد تراجع البعض عن الشراء بسبب غلاء الأسعار.. الأضاحي بالتقسيط

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:14 م
الأضاحى بالتقسيط
الأضاحى بالتقسيط
شيماء مجدي
أكد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن "طرح وزارة الزراعة الأضاحى بالتقسيط مبادرة طيبة ندعمها ونشجعها من أجل المواطنين، خاصًة أن التقسيط يتم عن طريق بنك الائتمان الزراعى".

وقال فريد واصل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن للبنك فروعا تصل إلى 1200 فرع على مستوى الجمهورية، وبالتالى يستطيع أى فرد فى أى قرية أن يشتري الأضحية.

وأضاف نقيب المنتجين الزراعيين أن غلاء الأسعار خلال السنوات الماضية مع ضغوط الحياة العديد يتراجع عن شراء الأضحية، خاصًة أنها سنوية وليست يومية، ولكن بالتقسيط سيشترى هؤلاء ويتم التقسيط على حسب الأيام.

وتابع فريد واصل: "في ناس اتعودت تضحي كل سنة، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة، بقيت تلاقي اتنين يشتركوا في لأضحية خروف وأربعة يشتركوا في أضحية عجل، وبالتالي توفير الأضحية بالتقسيط أمر جيد ومبهج ولكن لابد أن يكون بدون فوائد عالية وحلال شرعا".

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