باكستان تدين بشدة انفجار حافلة ركاب في أفغانستان

أدانت باكستان، بشدة، الانفجار الذي استهدف حافلة ركاب في ولاية "فرح" بغرب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية - أن إسلام آباد تدين الهجوم الإرهابي، وجددت استنكارها لكافة أشكال وصور الإرهاب.

وأكد البيان الذي أذاعته وكالة الأنباء الباكستانية، وقوف إسلام آباد وتضامنها مع أفغانستان حكومة وشعبا.



كانت السلطات الأفغانية أعلنت عن انفجار حافلة ركاب على طريق هيرات-قندهار السريع مما أسفر عن مقتل 34 مدنيًا على الأقل وإصابة 17 أخرين من بينهم نساء وأطفال.

وكانت حافلة الركاب في طريقها إلى مقاطعة فرح من هيرات حيث تسببت قنبلة مزروعة في انفجارها.

