ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تدين بشدة انفجار حافلة ركاب في أفغانستان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:06 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت باكستان، بشدة، الانفجار الذي استهدف حافلة ركاب في ولاية "فرح" بغرب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية - أن إسلام آباد تدين الهجوم الإرهابي، وجددت استنكارها لكافة أشكال وصور الإرهاب.
وأكد البيان الذي أذاعته وكالة الأنباء الباكستانية، وقوف إسلام آباد وتضامنها مع أفغانستان حكومة وشعبا.

كانت السلطات الأفغانية أعلنت عن انفجار حافلة ركاب على طريق هيرات-قندهار السريع مما أسفر عن مقتل 34 مدنيًا على الأقل وإصابة 17 أخرين من بينهم نساء وأطفال.
وكانت حافلة الركاب في طريقها إلى مقاطعة فرح من هيرات حيث تسببت قنبلة مزروعة في انفجارها.

ترشيحاتنا

شاهد.. سيرين عبد النور وهي طفلة برفقة والدتها وشقيقتها

بين الدمار والبقاء.. نوتردام تنجب كنيسة جديدة من خشب الكاتدرائية المحترق

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

الفلك الدولي يكشف مفاجأة عن موعد عيد الأضحى المبارك

تفاصيل مادية.. الزمالك ينهي التعاقد مع أوناجم

السيسي يمازح وزير الاتصالات: عايزين نفهم الناس اللي بنعمله.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها