وزير الاتصالات: كل الخدمات الرقمية متاحة للمصريين بالخارج.. فيديو

أكد وزير الاتصالات، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون حماية البيانات وهو فى الطور الأخير فى البرلمان، لافتًا إلى أن التحول الرقمى أو الرقمنة أثرت صناعة البرمجيات فى مصر.





وأضاف وزير الاتصالات، خلال جلسة التحول الرقمى، ضمن فعاليات اليوم الثانى المؤتمر الشباب السابع، أن المشروع يعمل فيه أكثر من 40 شركة محلية وعالمية يعمل بها مئات من الشباب المصريين.





وأوضح أن الموضوعات المتعلقة بكتابة البرمجيات وتدقيق البرمجيات تتم على أيدى الشباب المصرى على مستوى عالمى.



