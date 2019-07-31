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وزير الاتصالات: كل الخدمات الرقمية متاحة للمصريين بالخارج.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:11 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد وزير الاتصالات، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون حماية البيانات وهو فى الطور الأخير فى البرلمان، لافتًا إلى أن التحول الرقمى أو الرقمنة أثرت صناعة البرمجيات فى مصر.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال جلسة التحول الرقمى، ضمن فعاليات اليوم الثانى المؤتمر الشباب السابع، أن المشروع يعمل فيه أكثر من 40 شركة محلية وعالمية يعمل بها مئات من الشباب المصريين.

وأوضح أن الموضوعات المتعلقة بكتابة البرمجيات وتدقيق البرمجيات تتم على أيدى الشباب المصرى على مستوى عالمى.

وأردف أنه أصبح لدينا قاعدة مهارات فى منتهى الكفاءة للتوسع ونقل صناعة البرمجيات فى مصر نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن كل الخدمات متاحة لكل المصريين فى العالم.

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