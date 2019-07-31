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أخبار العالم

ألمانيا: إطلاق مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز تستحق التفكير

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:32 م
الأزمة في الخليج
الأزمة في الخليج العربي ومضيق هرمز
رويترز
قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن برلين لم تعرض المساهمة في أي مهمة بحرية أمريكية بمضيق هرمز لكنها ترى أن القيام بمهمة أوروبية مسألة "تستحق التفكير".

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي أن ألمانيا على اتصال بشركائها في هذا الصدد.

وتابعت قائلة "الحكومة متحفظة حيال المقترح الأمريكي الملموس ولذلك لم تقدم عرضا".

وأشارت "بالنسبة لنا، من المهم السير في طريق الدبلوماسية.. والسعي لمحادثات مع إيران منعا للتصعيد".

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