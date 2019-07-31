ثقافة الجيزة ترفض الزواج المبكر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نفذ قصر ثقافة الجيزة ورش فنية متنوعة منها ورش تدريب الباليه والجمباز، ورش تدريب العود، ورشة التدريب على التمثيل للرواد، ورش فنون تشكيلية للكبار والصغار لتعليم أساسيات الفن ورسم طبيعة مبسطة وأشكال متنوعة باستخدام قصاقيص القماش والألوان المختلفة، كما يستمر معرض المنتجات اليدوية لليوم الثامن على التوالي، وعقدت مكتبة ‏أم خنان ورشة حكي لقصة "القطة الشقية" تأليف فاطمة إبراهيم، كما نظّمت مكتبتي الطفل والشباب بالأقواز ومكتبة الكوم الأحمر مسابقة في المعلومات العامة للأطفال.





أقام قصر ثقافة الحي السادس ورشة نسيج ورقي لعمل أشكال متنوعة للأطفال، بينما نفذ قصر ثقافة العياط ورشة فنون تشكيلية لرسم أشكال متنوعة باستخدام ألوان الجواش للأطفال، كما أقيم بمكتبة منشأة البكاري ورشة فنية لعمل حصالة باستخدام الزجاجات الفارغة والكرتون والفوم جليتر، بجانب ذلك نفّذ بيت ثقافة زنين ورشة رسم وتلوين عن الريف المصري باستخدام الألوان المختلفة، بالإضافة إلي ذلك نظّم بيت ثقافة كرداسة ورشة لرسم أشكال حيوانات المزرعة باستخدام الألوان المختلف.



