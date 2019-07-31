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أخبار العالم

قبل يوم من تسليمه السلطة.. الرئيس الموريتاني يكشف حجم ومصدر ممتلكاته

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:03 م
الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز
دعاء أبوهشيمة
كشف الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عن حجم ومصدر ممتلكاته، وذلك قبل يوم من تسليمه السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني.

وذكرت وكالة الانباء الموريتانية أن الرئيس ولد عبدالعزيز سلم لجنة الشفافية المالية بيانا بممتلكاته، وذلك بحضور رئيس اللجنة ورئيس المحكمة العليا، ولم يكشف عن رقم يحدد حجم ممتلكات الرئيس.

واكتفت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، بنشر خبر الكشف عن الممتلكات دون تفاصيل.

وتتهم المعارضة في موريتانيا الرئيس المنتهية ولايته، بالفساد والنهب الممنهج لمقدرات الدولة ومواردها، وإفراغ حسابات الدولة لدى البنك المركزي، والخزينة العامة، وإبرام صفقات بالتراضي، دون تقديم أدلة على ذلك.

وجدير بالذكر أن القانون الموريتاني ينص على ضرورة تصريح عدد من المسؤولين في الدولة بممتلكاتهم قبل استلام مهامهم، وبعد مغادرتهم لها.

ويشمل قانون التصريح بالممتلكات رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، والقضاة والأمناء العامين، وقادة أركان الجيش ورؤساء البعثات الدبلوماسية، والمعتمد على أموال الجيش والدرك والحرس، وعشرات المسؤولين الآخرين.

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