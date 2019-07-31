أكتوبر المقبل.. أسبوع إسماعيل ياسين الثقافي بالعيد القومي الـ 46 للسويس

أعلن النائب عبد الحميد كمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة وصالون سواسية الثقافي عن تنظيم اسبوع ثقافي نهاية أكتوبر القادم احتفالا بالعيد القومي الـ 46 لمحافظة السويس.





أضاف النائب فى بيان صحفي أن الأسبوع الثقافي سيطلق عليه اسم الفنان الراحل ابن السويس إسماعيل ياسين الثقافي بمناسبة مرور 107 عام على ذكري ميلاده والتى ستحل فى شهر سبتمبر القادم حيث سيطل على الفعاليات " مهرجان اسماعيل ياسين الثقافي " وسيتم افتتاح خلال الفعاليات معرض يضم أهم أعماله الفنية والغنائية والأعمال النادرة السينمائية.





كما سيتم تنظيم ورش عمل وندوات شعرية ومحاضرات عن تاريخ السويس بالاضافة الى تنظيم مسابقة فنية للافلام القصيرة ومسابقة لافضل صور عن محافظة السويس ومدن القناة بالاضافة الى مسابقة شعرية وسيتم اعلان شروط التقديم نهاية شهر اغسطس الحالي وستكون تحت اشراف لجنة فنية متخصصة.



