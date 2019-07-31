بعد قتل ضابط إيطالي على يد أمريكيين.. بوادر أزمة بين واشنطن وروما.. فيديو

لا تزال الأزمات تلاحق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ففي الوقت الذي تستمر فيه الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، ظهرت بوادر أزمة جديدة في الأفق بين واشنطن وروما، عقب القبض على أمريكيين بتهمة قتل ضابط إيطالي.



وظهرت صورة لأحد المتهمين في القضية وهو معصوب العينيين، الأمر الذي تسبب في حالة من الرفض والغضب الأمريكي، بسبب التعامل غير الآدمي على حد وصف الإدارة الأمريكية، مع المتهمين.



ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن مصادر قضائية قولها إن ينيجان لي إلدر يبلغ من العمر 19 عامًا، وغابرييل كريستيان ناتالي هيورث، يبلغ من العمر 18 عامًا، كلاهما من سان فرانسيسكو، ويواجهان تهمة القتل ومحاولة الابتزاز، بعدما قتلا ضابط شرطة إيطالي.



فيما أطلق المدعي العام للعاصمة الإيطالية جيوفاني سالفي تحقيقًا تأديبيًا، منفصلًا، في مسألة عصب عيني المشتبه به وتكبيله بالأصفاد، ما طرح سؤالًا حول تعامل الشرطة الإيطالية بشكل عام مع المشتبه بهم والموقوفين.



ومن جانبهم، أدانت جمعيات حقوق الإنسان الصورة باعتبارها مقلقة.







