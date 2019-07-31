قبل الحج.. السعودية تستضيف معمرا إندونيسيا وعائلته

استقبلت الاراضي السعودية معمرا إندونيسيا صباح اليوم الأربعاء، في مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ومنذ لحظة وصوله حتى الآن وهو ينعم بمعاملة كبار الزوار وأظهرت المملكة حسن الاستقبال في المطار له.



حسب ما ورد في وكالة " واس"أن السلطات في السعودية استضافت الحاج "أوهى عيدروس سمرى، البالغ من العمر 130 عامًا، الذى وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافته خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من سته أشخاص.



كما أوضح أبناء المعمر الإندونيسي أن السلطات السعودية يسرت عليهم الإجراءات في المطار واستقبلوهم بطريقة راقية للغاية.

