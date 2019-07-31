ضبط 2450 كيلو صلصة منتهية الصلاحية في الدقهلية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن ضبط 2448 كيلو صلصة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزنين خلف جامعة الأزهر بمدينة مبارك بالمنصورة وبقرية بساط كريم الدين بمركز شربين.





وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات التفتيش والرقابة الصحية ومراقبة الأغذية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من سلامة وجودة المعروضات وصلاحيتها للتداول حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والتصدي للغش التجاري والمخالفين.





ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المضبوطات تشمل 1200 كيلو صلصة عبارة عن 99 كرتونة كل كرتونة 4 عبوات زنة العبوة 3 كيلو العبوات منتفخة ومنبعجة وتم تحرير محضر.



