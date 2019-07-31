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رياضة

شاهد..نجوم الكرة في جنازة شقيق فاروق جعفر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:18 م
جنازة شقيق فاروق
جنازة شقيق فاروق جعفر
محمود المخبزي
شارك عدد من نجوم الكرة المصرية في جنازة شقيق فاروق جعفر نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد أحمد إبراهيم بمنطقة المنيرة.

وتوجد كل من طارق يحيي نجم الزمالك السابق وعلى نبيل مدرب المقالولون العرب السابق وثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة وأسامة عرابي مدرب الأهلي السابق في جنازة محمد جعفر شقيق فاروق جعفر.

وكان محمد جعفر توفي أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يقام العزاء غذا الخميس، في مكان تحدده أسرة الفقيد عقب الانتهاء من الجنازة.
شاهد..نجوم الكرة في جنازة شقيق فاروق جعفر
شاهد..نجوم الكرة في جنازة شقيق فاروق جعفر
شاهد..نجوم الكرة في جنازة شقيق فاروق جعفر
شاهد..نجوم الكرة في جنازة شقيق فاروق جعفر

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