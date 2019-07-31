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فن

إيه الحلاوة دي.. منة فضالي تغازل أحمد السعدني في أحدث ظهور له

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:41 م
صدى البلد
القسم الميداني
نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له، على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وهو يستمتع بعطلته الصيفية على أحد الشواطئ.

وظهر أحمد السعدني داخل غرفته بالفندق المطل على البحر والمناظر الطبيعية الخلابة، مرتديا قميص أزرق وشورت برتقالي ونظارة شمس.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالتالي "أحلى سعدني دا ولا اية" و"ربنا يسعدك".

وعلقت الفنانة منة فضالي على صورة أحمد السعدني قائلة "ايه الحلاوة دي يا واد".

يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل "زي الشمس" في موسم رمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور ودينا الشربيني.

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