مطار المدينة المنورة يخصص 100 منصة لخدمة الحجاج

تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، من خلال الجهود التنظيمية المتمثلة في توزيع الرحلات على خمس صالات.





وخصص المطار أكثر من ١٠٠ منصة استقبال مجهزة بالكادر البشري المؤهل لاستقبال الحجاج وإنهاء كافة أوراقهم.





وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير، أن جوازات المطار ساهمت في إنهاء إجراءات دخول أكثر من نصف مليون حاج بكل يسر وسهولة، نتيجة الخطط المعدة من قبل لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا استمرار الأعمال المكثفة خلال الأيام المقبلة بمضاعفة الجهود ودعم القوى البشرية التي تعمل على مدار الساعة.



