ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سواريز يظهر في تدريبات برشلونة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
انضم الأوروجوياني لويس سواريز والسنغالي موسى واجو إلى تدريبات فريقهما برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في البطولات القارية هذا الصيف.

وواصل برشلونة تدريباته لليوم الثاني على التوالي بعد عودته من رحلته باليابان حيث شارك الفريق هناك في بطولة كأس راكوتين.

وكان سواريز خاض مع منتخب أوروجواي في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها البرازيل مؤخرا فيما شارك واجو مع المنتخب السنغالي الذي خسر نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في مصر.

ترشيحاتنا

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

أمريكي يخون زوجته مع قريبتها.. ونهاية القصة كارثة دمرت حياة عائلتين

السيسى يعطى إشارة بدء 18 خدمة رقمية فى بورسعيد.. فيديو

السيسي: لو 1000 أسرة فقدت عائلها هنوفر لهم معاش قبل ما يطلبوا.. فيديو

تعرف على أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الجديد

مرتضى منصور: صفقات الزمالك كلها كاش.. وهذا مصير طارق حامد وساسي وعلاء مع الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها