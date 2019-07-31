سواريز يظهر في تدريبات برشلونة

انضم الأوروجوياني لويس سواريز والسنغالي موسى واجو إلى تدريبات فريقهما برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في البطولات القارية هذا الصيف.



وواصل برشلونة تدريباته لليوم الثاني على التوالي بعد عودته من رحلته باليابان حيث شارك الفريق هناك في بطولة كأس راكوتين.



وكان سواريز خاض مع منتخب أوروجواي في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها البرازيل مؤخرا فيما شارك واجو مع المنتخب السنغالي الذي خسر نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في مصر.



