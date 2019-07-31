ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطلوب 290 موظفا بشركة بحدائق الزيتون براتب من 2200 لـ 3000 جنيه

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:19 م
فرص عمل
فرص عمل
أعلنت شركة الفرجاني بحدائق الزيتون عن احتياجها لـ 290 موظفا في التتخصصات المختلفة براتب من 2200 لـ 3000 جنيه وهي كالآتي لمن يرغب في التقديم:
70 كاشير مؤهل عالي ومتوسط من الجنسين براتب 2500 جنيه
20 مدخل بيانات مؤهل عالي براتب 2200 جنيه
50 بائعا
50 منسق
50 موظف أمن
الشروط مؤهل متوسط
50 عامل مخزن بدون
السن من 18 لـ 35 سنة
الراتب 2200 لـ 3000 جنيه
شركة الفرجاني
40 شارع الزيتون - حدائق الزيتون أمام شركة المياه
الرقم التأميني: 2884241
التليفون: 01222777251 - 01100781116

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد أعلنت في نشرتها الوظيفية عن توافر 7448 وظيفة خالية في شهر أغسطس.

موضوعات متعلقة

وظائف خالية... مطلوب 400 فني بشركة بالعاشر من رمضان

ترشيحاتنا

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين..تعرف على التفاصيل..فيديو

نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب الفستان الشفاف..فيديو

السيسي: استبعاد مئات الآلاف من بطاقات التموين المكررة.. فيديو

كان قريبا من الأهلي.. تعرف على مفاجأة للزمالك في مؤتمر اليوم

بعد انتشار ثعابين الطريشة في التجمع.. شيرين رضا تقترح حلا للمشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها