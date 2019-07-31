مطلوب 290 موظفا بشركة بحدائق الزيتون براتب من 2200 لـ 3000 جنيه

أعلنت شركة الفرجاني بحدائق الزيتون عن احتياجها لـ 290 موظفا في التتخصصات المختلفة براتب من 2200 لـ 3000 جنيه وهي كالآتي لمن يرغب في التقديم:

70 كاشير مؤهل عالي ومتوسط من الجنسين براتب 2500 جنيه

20 مدخل بيانات مؤهل عالي براتب 2200 جنيه

50 بائعا

50 منسق

50 موظف أمن

الشروط مؤهل متوسط

50 عامل مخزن بدون

السن من 18 لـ 35 سنة

الراتب 2200 لـ 3000 جنيه

شركة الفرجاني

40 شارع الزيتون - حدائق الزيتون أمام شركة المياه

الرقم التأميني: 2884241

التليفون: 01222777251 - 01100781116



جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد أعلنت في نشرتها الوظيفية عن توافر 7448 وظيفة خالية في شهر أغسطس.

