مطلوب 290 موظفا بشركة بحدائق الزيتون براتب من 2200 لـ 3000 جنيه

أعلنت شركة الفرجاني بحدائق الزيتون عن احتياجها لـ 290 موظفا في التتخصصات المختلفة براتب من 2200 لـ 3000 جنيه وهي كالآتي لمن يرغب في التقديم:
70 كاشير مؤهل عالي ومتوسط من الجنسين براتب 2500 جنيه
20 مدخل بيانات مؤهل عالي براتب 2200 جنيه
50 بائعا
50 منسق
50 موظف أمن
الشروط مؤهل متوسط
50 عامل مخزن بدون
السن من 18 لـ 35 سنة
الراتب 2200 لـ 3000 جنيه
شركة الفرجاني
40 شارع الزيتون - حدائق الزيتون أمام شركة المياه
الرقم التأميني: 2884241
التليفون: 01222777251 - 01100781116
جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد أعلنت في نشرتها الوظيفية عن توافر 7448 وظيفة خالية في شهر أغسطس.
70 كاشير مؤهل عالي ومتوسط من الجنسين براتب 2500 جنيه
20 مدخل بيانات مؤهل عالي براتب 2200 جنيه
50 بائعا
50 منسق
50 موظف أمن
الشروط مؤهل متوسط
50 عامل مخزن بدون
السن من 18 لـ 35 سنة
الراتب 2200 لـ 3000 جنيه
شركة الفرجاني
40 شارع الزيتون - حدائق الزيتون أمام شركة المياه
الرقم التأميني: 2884241
التليفون: 01222777251 - 01100781116
جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد أعلنت في نشرتها الوظيفية عن توافر 7448 وظيفة خالية في شهر أغسطس.