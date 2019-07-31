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أخبار البلد

سفير مصر بإندونيسيا يشارك في فعاليات الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بالسلم والحوار

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:38 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
محمد وديع ومحمود نوفل
شارك السفير عمرو معوض سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا، في فعاليات الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بالسلم والحوار التابع لمنظمة التعاون الإسلامى لمكافحة الإسلاموفوبيا، والذي استضافته العاصمة جاكرتا خلال الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2019.

يأتى الاجتماع من أجل الاتفاق على صياغة خطة عمل طموحة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والنهوض بمبادئ السلم والحوار المجتمعي، بما يحول دون انتشار موجات الكراهية والتعصب ضد الأجانب بشكل عام.

وتأتى خطوة إنشاء "فريق الاتصال" لتتويج جهود المنظمة فى مكافحة ظاهرة "التمييز العنصري والتعصب ضد الأجانب" والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه، وكذلك للتعبير عن القلق البالغ النابع من المنظمة إزاء التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين فى مختلف مناطق العالم، فضلا عن التصوير السلبى والترويج للصور النمطية غير الصحيحة للإسلام والمسلمين.

ومن المقرر أن يعمل فريق الاتصال على شحذ الجهود الإقليمية والدولية من أجل التنبيه لخطر الإسلاموفوبيا باعتبارها شكلًا معاصرًا من أشكال العنصرية والتمييز الديني، والتى انتشرت مؤخرا بشكل لافت من خلال ازدياد موجات التحريض ضد الأقليات الدينية.

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