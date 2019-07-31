السيسي: 50 ألف حاسب للحكومة فى العاصمة الإدارية..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 50 ألف حاسب آلي في انتظار الحكومة، بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية، مؤكدا: "هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل إزاي".





وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، أن الجهاز الإداري سينتقل إلى العاصمة الإدارية في منتصف العام القادم.





وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاح تستهدف تحقيق أداء مرضي لأمال وطموحات شعبنا، مشيرا إلى أن توفير قواعد بيانات بكل شئ عن الدولة له مزايا عديدة، إلا أنها مخاطر كثيرة، ولذلك سيتم حفظ البيانات على عمق 14 مترا في مكان ما.





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.



