افتتاح معرض الخط العربي المجموعة المصرية بتنظيم من سفارتنا في بلجراد

افتتح السفير عمرو الجويلي، سفير مصر في بلجراد، "معرض الخط العربي: المجموعة المصرية"، والذي تنظمه السفارة المصرية بالتعاون مع مركز الثقافة العربية، بحضور موسع من كبار السياسيين والبرلمانيين والأوساط الثقافية والإعلامية والاقتصادية، إضافة إلى السفراء المعتمدين في بلجراد.



وأكد عمرو الجويلى في كلمته الافتتاحية، أن المعرض، الذى تم تنظيمه بأحد أكبر مراكز الثقافة للشباب في بلجراد، يأتي تتويجًا للفعاليات التي شهدتها الدورة الثانية لشهر الثقافة المصرية على مدار شهر يوليو، احتفالًا بمرور 111 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا، واحتفالات العيد القومى بذكرى ثورة 23 يوليو 1952. ووصف "الجويلى" اللوحات المعروضة بأنها تعكس الإبداع في كل من الشكل والجوهر، وذلك بالنظر إلى أن فن الخط يستخدم لتقديم الآيات الدينية والأمثال الشعبية وأبيات الشعر البلاغية، مثنيًا على الاهتمام الكبير للشباب الصربي بتعلم اللغة العربية والذي يعكسه وجود عدد كبير من طلاب القسم العربي بكلية الألسن بجامعة بلجراد.



من جانبها، أوضحت رئيسة المركز الثقافي العربي "إينا بافلوفيتش" أن المعرض الذى يستمر لمدة أسبوع سيشمل أيضًا ورشة للخط العربي، بالإضافة إلى محاضرة وفيلم عن الفنون المصرية التقليدية التي ساهمت في إضفاء الشخصية المصرية على الخط العربى. واستعرضت بافلوفيتش" دور المركز في تقريب الثقافتين العربية والصربية، منوهة بأن المعرض يلقي الضوء على المساهمة الرائدة لمصر في الأدب والسينما والموسيقى في العالم العربي.



كما قامت تيانا ستويك، الموسيقية الصربية الشابة، بعزف موسيقى أغنية "انت عمري" خلال حفل الافتتاح.



وتشير مقدمة مجموعة "روائع الخط العربى: الأصالة والمعاصرة" التي شملها المعرض، والصادرة عن قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، إلى أن مدرسة الخط العربى من أعرق المدارس الخطية في العالم الإسلامي، وتعكس مراحل تطور الحضارات العربية المتعاقبة.