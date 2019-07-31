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أمين اتحاد الأطباء العرب يشيد بالمستوى الصحي بالمملكة المغربية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:45 م
أمين عام الأطباء
أمين عام الأطباء العرب يلتقى سفير المغرب
محمد غالى
شارك الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب فى حفل الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب، تلبية لدعوة السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية

حضر الحفل عدد من سفراء الدول العربية والغربية بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالحكومة المصرية وممثلين عن المنظمات الدولية داخل مصر.

وعبر الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، فى تصريح له اليوم عن سعادته بمقابلة السفير أحمد التازى، مشيدا بالمستوى الصحى بالمملكة المغربية معربا عن أمله فى تحقيق التكامل بين الدول العربية والإستفادة من التجارب المختلفة خاصة فى المجال الصحى ، كالتجربة المصرية فى مكافحة الالتهاب الكبدى الفيروسى.

وأكد أن الدول العربية لديها مقومات النهوض بالمستوى الصحى وبها العديد من الخبرات و التجارب والنماذج التى تستحق الإشادة والتعميم.

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