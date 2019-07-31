الدليل ما حدث في 2011 .. السيسي يكشف سر تأخر الدولة المصرية.. فيديو





لافتا إلى أن سبب تأخر الدولة المصرية ، أثر بالسلب على المواطن المصري وعلى تلبية احتياجاته بشكل أو بآخر ، متابعا أن تأخر الدولة يمكن أن يمس الأمن القومي المصري قائلا "الدليل كان ما حدث عام 2011".



وتابع : أن دولة بحجم مصر في عام 2011 يحدث ما حدث فيها يؤكد أنه كان هناك مشكلة كبيرة في جميع قطاعات الدولة المصرية دفعت الشعب إلى التحرك بهذا الشكل لتغيير الواقع، لافتا إلى أن مصر تستطيع بآليات العمل لديها سواء بالدولة أو بالحكومة أن تحصل على دفعة تليق بها خلال الأعوام القادمة مثل جميع الدول المتقدمة.



وأردف أن الحكومة اعتبار من منتصف العام القادم أو في آخره ستنتقل إلى العاصمة الإدارية، مضيفا أن إقامة البنية التحتية الرقمية تكلفت نحو 25 مليار جنيها ، قائلا "إنها ستكون العقل الجديد الذي يجمع الدولة المصرية ويستطيع أن يتعامل معها المواطن، وستحقق الذكاء الصناعي، وستعطي قرارات وتحاليل ومؤشرات للموقف الدولة المصرية" اعتبارا من العام القادم ومن ثم ستدفع مصر إلى إمام ، مؤكدا أن مصر ستكون في المكان الذي تستحقه في هذا المجال.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل وزارة سيكون لديها خوادمها من أجهزة الحاسب الآلي التي تتضمن جميع المعلومات عن الدولة المصرية، حيث أنها ستمثل العقل الجامع للدولة المصرية.وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة "مبادرة التحول الرقمي" في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب، الأربعاء، أن الدولة المصرية تأخرت في تحقيق أعلى درجات التأمين للأمن القومي لهذه الخوادم، لافتا إلى ان عدم تأمين هذه المعلومات يمكن أن يُشل الدولة في حالة عدم وجود إجراءات أمنية قوية، لافتا إلى ان الدولة تعمل على تأمين معلوماتها منذ عامين.ونوه الرئيس السيسي بأنه خلال نصف أو آخر العام القادم سيشهد المواطنين المصريين أداء حكومي مختلف عن الأداء الحكومي الذي تعود عليها المواطن.