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فن

شاهد .. أمير كرارة وزوجته على أحد شواطئ الساحل الشمالي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:57 م
صدى البلد
شيرى نبيل
نشر الفنان امير كرارة عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له برفقة زوجته هند وهما على احد شواطيء الساحل الشمالي.

وطهر كرارة مرتديا مايوه فيما اخفت زوجته ملامح وجهها بنظارة شمس خلال قضائهما العطلة الصيفية.

يشار الى ان اخر اعمال امير كرارة فيلم كازابلانكا، من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة "أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

ويشارك في العمل النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم".

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