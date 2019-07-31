بث مباشر .. جلسة مبادرة حياة كريمة فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر السابع للشباب

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة ننقل لكم بثا مباشرا لبدء جلسة مبادرة حياة كريمة ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ويختتم اليوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أعماله تحت شعار "ابدع انطلق" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية.



