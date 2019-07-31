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بث مباشر .. جلسة مبادرة حياة كريمة فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر السابع للشباب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:43 م
صدى البلد
آيات أحمد
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة ننقل لكم بثا مباشرا لبدء جلسة مبادرة حياة كريمة ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويختتم اليوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أعماله تحت شعار "ابدع انطلق" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الافتتاح بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة، ثم أعقبه أغنية نورت العاصمة وعقب ذلك قام المهندس هيثم أحمد عطا، رئيس قسم العقود الهندسية في شركة العاصمة الإدارية الجديدة وخريج البرنامج الرئاسي بتقديم عرض عن الأعمال والمشروعات القومية التي تنفذ في العاصمة الإدارية الجديدة.

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