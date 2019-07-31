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أخبار العالم

البيت الأبيض يرصد تحركات عسكرية صينية على حدود هونج كونج

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:50 م
الجيش الصيني
الجيش الصيني
شريف سيد
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن رصد تحركات وتجمعات عسكرية صينية على حدود هونج كونج، الأمر الذي يزيد المخاوف من استعداد بكين للسيطرة على هونج كونج، التي تواجه سلسلة من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مسئول رفيع بالبيت الأبيض، رفض ذكر أسمه، قوله إن تجمع من القوات المسلحة الصيينية أو قوات الشرطة قد ظهر على طول الحدود مع هونج كونج، دون أن يفسر أي تفاصيل أخرى.

وتشهد هونج كونج احتجاجات منذ شهرين ضد القانون المقترح الذي كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم جنائيًا إلى الصين، ما يزيد من المخاوف من إمكانية تدخل الصين بشكل مباشر في شئونها.

يذكر أنه رغم إلغاء القانون، إلا أن مئات الآلاف من المتظاهرين استمروا في التعبير عن سخطهم تجاه حكومة المدينة، وما وصفوه باستخدام الشرطة للقوة المفرطة.

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