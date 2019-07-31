أحمد سمير: المشروعات الساحلية تشهد رواجا مقابل السكني النصف الثاني 2019

قال أحمد سمير مطور عقاري، إن أي تحريك ﻷسعار العقارات حاليًا لن يكون فى صالح القطاع خاصة مع بدء نشاط القطاع تدريجيًا مع بداية النصف الثانى من العام الجارى .



وأكد سمير في تصريحات له قبل قليل، أنه برغم ارتفاع التكلفة التنفيذية للمشروعات السكنية والسياحية إلا أن شركات التطوير العقارى مطالبة بضرورة وضع آليات تسويقية جديدة تتلائم مع القوة الشرائية للعملاء باﻹضافة أن تكون الزيادة فى اﻷسعار تدريجية خلال الفترة المتبقية من 2019 .



وأضاف سمير أن السوق العقارى بصفة عامة يمر بظروف إستثنائية خلال الـ3 سنوات اﻷخيرة خاصة الفترة أعقبت قرار التعويم مرورًا بدخول مطورين جدد يضاف لها الزيادات المتلاحقة فى اﻷسعار والتى يقابلها تراجع فى القدرة الشرائية للعملاء بجانب دخول الدولة ضمن المنافسة مع القطاع الخاص .



أشار إلى أن مشروعات الساحل الشمالى تشهد إقبالًا جيدًا من العملاء خاصة بالتزامن مع الموسم الصيفى لافتًا إلى أن المنافسة بين الشركات العقارية بمنطقة الساحل تفتت حجم المبيعات بينها .



واستبعد سمير انخفاض سعر العقار بسبب التباطؤ الذى شهده القطاع منذ مطلع 2019 خاصة أن حالة التباطؤ تكررت عدة مرات خلال اﻷعوام الماضية وفى كل مرة يعود السوق بعدها للانتعاش من جديد ويصحح نفسه وأن الأسعار لم تنخفض مع تغير الظروف الاقتصادي التي واجهتها مصر حتى بعد الثورة.



أكد سمير أن القطاع سيصحح نفسه بنفسه وهناك احتياج حقيقي لبناء المزيد من الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية في ظل توجه العديد من صناديق الاستثمار لضخ أموال في هذا القطاع بمصر وسيدفع هذا الاحتياج الشركات العقارية إلى تعديل وجهتها.