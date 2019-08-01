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أخطر 5 أماكن حول العالم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:21 ص
أخطر الأماكن
أخطر الأماكن
مريم صليب
إن كنتَ من محبي المغامرات السياحية الخطيرة وقلبك يتحمّل الإثارة وتعتبر نفسك من الأشخاص الذين يهوون اكتشاف كل ما هو مثير، قُم بزيارة هذه الأماكن الخمسة التي تُعد الأخطر في العالم. 

نشر موقع "lolwot" عددًا من الأماكن المختلفة حول العالم تعد هي الأخطر على الإطلاق وعليك الحذر عند زيارتها..

منطقة العفر

تعرضت تلك المنطقة في 2005 لـ 165 زلزال في أقل من شهرين في إثيوبيا، إضافة إلى تصدعات وصلت إلى مئات الأمتار، وذلك لكونها موطنًا لواحدة من أكبر البحيرات التي تحتوي حممًا بركانية في العالم.

البقعة الملتهبة

تقع في آيسلندا، تغطي الأرض الحمم البركانية التي تفور وينبثق منها البخار والغاز البركاني، اللذان يكوّنان الضباب الذي يغطي سماء المنطقة.

بركان كيلاويا

في جزيرة هاواي ، وهو من أكثر البراكين نشاطًا في العالم حيث ينشط بشكل مستمر منذ عام 1983.

جزيرة الثعابين

تقع في البرازيل وتحتوي على 4000 نوع من الثعابين.

جبل هواشان

ويعد واحدًا من أخطر الممرات الجبلية في الصين ومصنف من أخطر الممرات حول العالم، يرتفع 2154 مترًا عن سطح البحر.

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