ينمي الحياة السياسية ويزيد من الشفافية.. إشادة بالمؤتمر الوطني السابع .. فايز بركات: تعكس صدق الدولة تجاه تمكين الشباب.. وتنسيقية الأحزاب توضح أهم التوصيات

برلماني:

مؤتمرات الشباب تعكس حرص الدولة على التواصل وتنمية الحياة السياسية

تنسيقية شباب الأحزاب:

هذه أبرز توصيات مؤتمر الشباب المنتظرة اليوم

إسلام الغزولي: