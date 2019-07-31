ملك القهوة مات مديونًا .. العثور على جثة ملياردير هندي شهير بعد اختفائه.. صور

تم العثور على جثة مؤسس أكبر سلسلة مقاهٍ في الهند على ضفة نهر بعد جهود بحث ضخمة ، من جانب الشرطة، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.



ومات ملك القهوة الملياردير الهندي "في جي سيدهارثا"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مقهى يوم القهوة التي لديها ما لا يقل عن 1750 منفذا في جميع أنحاء البلاد.



وعثر على جثة الرجل بالقرب من نهر نيترافاتي في مانجالورو بعد ان قال سائقه إنه كان يريد الذهاب في نزهة على الأقدام.



وقالت الشرطة إن صياد عثر على الجثة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء وتأكد أنها جثة رجل الأعمال المفقود.



وقاا ساسيكانث سينتيل نائب مفوض شرطة جنوب كارناتاكا لوكالة الأنباء الفرنسية "لقد أرسلنا جثته الآن لتحليل اسباب الوفاة وننتظر النتائج" .



واجتذب اختفاء سيدهارثا اهتمامًا هائلًا في الهند ، حيث يتم تبجيل كبار رجال الأعمال البارزين، والمساهمين في الخدمات الإجتماعية.



وعقدت شركته ، Coffee Day Enterprises Limited ، اجتماعًا طارئًا لمجلس الإدارة يوم الاثنين وشاركت في رسالة واسعة الانتشار موقعة من سيدهارثا قال فيها إنه كان مديونًا وأنه يتعرض لمضايقات من جانب مسؤولي الضرائب الذين لم يكشف عن هويتهم.



وأفادت وسائل الإعلام الهندية أن معدل توسع مقهى كوفي داي تباطأ بشكل كبير في العامين الماضيين ، وأن سيدهارثا كان يجري محادثات مع شركة كوكاكولا بشأن عملية شراء.



وتعرضت إمبراطوريته لضغوط بعدما داهمت سلطات الضرائب مكاتب الشركة في مدن مختلفة العام 2017.



وذكرت تقارير أن سيدهارثا يجري محادثات مع شركة ”كوكا كولا“ بشأن بيعها حصة كبيرة من شركته.



وذكرت تقارير أخرى أن سيدهارثا البالغ من العمر 60 عامًا، غادر بنجالور ليل الاثنين وأخبر أسرته في البداية أنه ذاهب إلى منتجع ساكليشارم.



وشوهد صاحب سلسلة ”كافيه كوفي داي“ التي تفوقت على ”ستاربكس“ في الهند للمرة الأخيرة ليل الاثنين وهو يسير على جسر في ولاية كارناتاكا (جنوبًا) قرب نهر نيثرافاثي، وقد أبلغ سائقه عن اختفائه عندما لم يعد.



وتعمل عائلة سيدهارثا في تجارة البن منذ أكثر من 130 عامًا.



وعند توليه زمام الأمور، أنشأ سيدهارثا سلسلة مقاهٍ للقهوة في العام 1996، كما أصبح أحد أكبر تجار البن في العالم، فضلًا عن كونه مالك أكبر مزرعة للبن في آسيا.



ويملك سيدهارثا حوالي 12 ألف هكتار من مزارع البن، وتعد شركة ”أمالجاميتد بين كومباني“ أكبر مصدّر للبن الأخضر ولها فروع معظمها في الهند، فضلًا عن ماليزيا ومصر وتشيكيا والنمسا، وفي المقابل تملك ”ستاربكس“ الأمريكية حتى الآن حوالى 150 متجرًا في الهند.



وسيدهارثا متزوج من ابنة وزير الخارجية السابق ورئيس وزراء ولاية كارناتاكا س. م. كريشنا، ما ساهم في جعله واحدًا من أبرز رجال الأعمال في البلاد.

