مش هستنى موازنة جديدة.. السيسي يمازح متطوعي مبادرة حياة كريمة

مازح الرئيس السيسى أحد المتطوعين بمبادرة حياة كريمة جوزيف حليم، والذى كان يشرح تفاصيل تطوير القرى بمحافظة البحيرة ليقاطعه السيسى قائلأ : أنا مش هستنى عام مالى جديد وموازنة جديدة لتطوير القرى، انتم هتدخلوا القرية تطوروها كلها بالشكل الجديدة بالموازنة الحالية لكن نقول نخصص مالى للعام الجديد ده هيضيع جهود ما فعلتوه".





يشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.





ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



