مجلس الجامعة يكرم طلاب هندسة الأزهر الفائزين بجائزة التميز العالمية الأولى

كرّم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة مؤمن متولي، والدكتور أيمن مصيلحي، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.



وأشاد رئيس الجامعة بجهود هؤلاء الطلاب المتميزة، مؤكدا أنهم نماذج مشرفة تمثل مؤسسة الأزهر الشريف، وقدوة طيبة لغيرهم من الطلاب.



جدير بالذكر أنه استطاع طلاب جمعية مهندسي البترول العالمية بقسم هندسة البترول والتعدين بالأزهر، والحصول علي جائزة التميز العالمية الأولى على مستوى جمعيات البترول العالمية للمرة الثانية علي التوالي على مستوى العالم.



وأوضح الدكتور طاهر الفخراني ، أن الجائزة تعطي لأفضل 5% من الفروع عالميا وقد تأسس فرعها بالأزهر في عام 2005 وحصلت العام الماضي بإشراف الدكتور طارق أبوالفتوح على المركز الأول.



وأضاف الفخراني، أن حصول الفرع علي هذه الجائزة جاء بناءا علي تقييم عالمي من عدد من الحكام المشرفين علي النشاط حيث تعددت أوجه النشاط الطلابي للأزهر اجتماعيا عن طريق عدد من الزيارات لمستشفي 5757 وكذلك المشاركة في يوم اليتيم بالاشتراك مع إحدي الجمعيات الخيرية المعروفة.



واسترسل: "تعددت الأنشطة التعليمية والأكاديمية فقد تم عمل الكثير من النداوات والمؤتمرات التي تهدف لرفع كفاءة الطلاب عن طريق محاضرين من واقع سوق العمل ولديهم الخبرات اللازمة التي تغطي الجزء العملي للتدريس النظري المتمثل في هيئة التدريس الموقرة ليكون الطالب ملمًا بالجانبين العملي والأكاديمي"، مشيرا إلى أنه تم الاشتراك مع العديد من الجامعات لعمل مؤتمرات خارجية مثل جامعة قناة السويس والجامعة البريطانية في مصر والجامعة الأمريكية.



واستكمل الفخراني، أن هندسة الأزهر شاركت في مسابقة للأبحاث العلمية عقدت في البحرين MEOS2019 Bahrain وحصل فيها الطالب "أحمد علوان" علي المركز الرابع علي مستوى الشرق الأوسط.



كما شارك مجموعة من الطلاب في مسابقة SPE Egypt Educational Week وحصلوا جميعا على المركز الأول في المسابقة، وهم: عبد الرحمن محمد فتحي وسامي غباشي ومحمد بدران ومحمود حسن وعمر الجارحي. مضيفا أنه يتم الاهتمام بالمحاضرات التعليمية لتعزيز مهارات كتابة السيرة الذاتية ومهارات الإلقاء والتواصل ومهارات برامج الحاسب الآلي إضافة للاهتمام بالجانب الرياضي حيث حصل الطلاب علي مراكز بالجامعات الأخرى في مصر وعددهم 7 في عمل أولي في ألعاب فردية وجماعية في مسابقة Trivia 19 التي عقدت في الجامعة الأمريكية.



وبين الفخراني أنه سيتم استلام الجائزة في كندا في شهر أكتوبر المقبل.



كما كرّم مجلس جامعة الأزهر مؤسسة مصر الخير نظرًا لجهودها المخلصة والحثيثة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تكريم العميد مدحت أبوالخير، نائبا عن الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.



وكرّم المجلس الطالب أحمد عبد الله، الملقب بنيوتن الأزهر، والحاصل على الميدالية الذهبية على مستوى العالم في مجال الطاقه في نقطة توليد الطاقه الكهربية من طاقة الموجات الصوتية، حيث رأس طالب الأزهر وفد المخترعين المصريين المشاركين باسم مصر في كوريا.