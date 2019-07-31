سيطرة أمريكية على قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم موسم 2018 – 2019.



وشهدت قائمة اللاعبات الأفضل في العالم سيطرة أمريكية بتواجد 4 لاعبات من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.



وجاءت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم عن موسم 2019 كالتالي:



لوسي برونز: منتخب إنجلترا



جولي إرتز .. منتخب أمريكا



كارولين هامسين.. منتخب النرويج



أدا هيجربيرج.. منتخب النرويج



أماندين هنري.. منتخب فرنسا



سام كير.. منتخب أستراليا



روز لافيل.. منتخب أمريكا



فيفان ميدبما.. منتبخب فرنسا



أليسكس مورجان.. منتخب أمريكا



ميجان رابينو.. منتخب أمريكا



ويندي رينار.. منتخب فرنسا



إيلين وايت.. منتخب إنجلترا



وسيعلن الاتحاد الدولي "فيفا" عن جوائز الأفضل في 2019، يوم 23 سبتمبر المقبل، في حفل ضخم بمدينة ميلانو الإيطالية.



