السيسي لـ منسقة حياة كريمة بقنا: أتمنى عرض تقرير حالة القرى وماذا سيحدث بها .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب عرض ما تم إنجازه والخطوات الإصلاحية، التي تم إجراؤها، وعدم الاكتفاء بذكر تقارير حالة القرى الأكثر فقرا.



وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، قائلا: "أتمنى نعرض تقرير حالة القرى ونقول هنعمل ايه فيها".



وقالت نجوى ياسين، ممثل مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا، إن عدد القرى الأكثر فقرا في قنا 8 قرى، مشيرة إلى أن فريق الرصد الميداني بالمحافظة، قام برصد عدد المدارس، وحالة المباني، وغيرها من الخواص بهذه القرى.



وأضافت، في كلمتها خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شبكة المياه رغم وصولها إلى عدد من المنازل، إلا أن حالة المياه تحتاج إلى تحسينها لتصل بشكل أفضل إلى المنازل.



من جانبها أوضحت أن معظم منازل قرية الحج سلام في قنا، متهالكة، إلى جانب الحاجة إلى مدرسة ثانوية، ورفع كفاءة الوحدة الصحية، وكذلك الاهتمام بتوصيل الكهرباء بالمنازل.



وأكدت ممثل مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا، أنه حدث تكاتفا بين منظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم تأهيل 130 منزلا في قرية الحج سلام، في أغسطس القادم، ورفع كفاءة لعدد من المدارس، والوحدة الصحية.