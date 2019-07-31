العاصمة الإدارية من أكبر 20 شركة ممولة لمصلحة الضرائب

حصلت شركة العاصمة الإدارية علي شهادة تقدير من وزارة المالية كواحدة من أكبر ٢٠ شركة ممولة لمصلحة الضرائب التي قامت بسداد الضريبة علي الإقرار الضريبي في عام ٢٠١٨.



وأوضح العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، أن هذه الشهادة دليل على التزام الشركة بقوانين الضرائب المعمول بها في الدولة والتي تعمل علي زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.



وتابع في تصريحات له قبل قليل، أن شركة العاصمة تحرص دائما على الالتزام بكافة حقوق الدولة.

