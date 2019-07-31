بعد ضياع كلية الهندسة.. أحمد يحلم بدخول حاسبات ومعلومات حلوان

بدأت المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الأحد الموافق 4/8/2019 حيث شهدت المعامل إقبال كثيف من الطلاب في اليوم الأول لكتابة رغباتهم خاصة المعمل المركزي بجامعة حلوان.



وأجرت "صدى البلد" حوارا مع الطالب إبراهيم سيد حول الكلية التي يحلم بها.



قال الطالب إبراهيم سيد، إنه كان يحلم بكلية الهندسة ولكن خذلته النتيجة ووقع بالمرحلة الثانية فاضطر إلى النظر فى الكليات الاخرى المتاحه له محاولاا ايجاد كلية مشابه.



ونزل إلى معمل تنسيق جامعه حلوان لكتابة الرغبات والتعرف على الكليات المتاحه له من مسؤلى المعمل والإطلاع على كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، مؤكدا انتظار نتيجه تنسيق المرحلة الثانية للتعرف على الكلية التي تم القبول به فيها متمنيا دخول حاسبات ومعلومات حلوان.



وجهّزت جامعة حلوان 8 معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2019، وهي المعمل المركزى بالجامعة، ومعملان في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعملان في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.



واستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من اليوم الأربعاء وحتى الأحد الموافق 4 /8 /2019.



وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:



■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %.



● عدد الطلاب: 175673.



■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.



● عدد الطلاب: 54305.



● الإجمالي: 229978.



ويمكن للطلاب تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من خلالhttps://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1