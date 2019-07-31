للمرة الثانية.. السيسي يحرج مقدمة مؤتمر حياة كريمة: سيبونا نسمع مش دي بلدنا.. فيديو

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمة المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بعدما قاطعت منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط، ليتوقف عن حديثه مراعاة لوقت المؤتمر، قائلًا: "سيبونا نسمع مش دي بلدنا؟".



ومازح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث قائلًا: "طبق الدش اللي وراك دا شغال فعلًا؟"، لأن الفيديو الذي ظهر خلاله المتحدث كان في خلفيته أحد أطباق الدش علي أحد منازل القرية الفقيرة.



وأحرج الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة السابقة من المؤتمر والتي كانت تحت عنوان "التحول الرقمي"، مقدمتها، بسبب مقاطعتها لأحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لإنجاز حديثه لضيق وقت الجلسة، مطالبًا إياها بمنحه الوقت الكافي للتحدث.



وقال خالد جمال عبد الناصر، منسق عام مبادرة "حياة كريمة" في محافظة أسيوط، إن المبادرة على مستوى المحافظة تحظى بالنصيب الأوفر، حيث تحتل 50% من الاهتمام بسبب عدد القرى الأكثر فقرًا.



وأضاف منسق عام مبادرة "حياة كريمة" في محافظة أسيوط، خلال المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع، المُنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه فور إعلان المبادرة في يناير الماضي، قام فريق الرصد الميداني بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بعمل بحث ميداني عن احتياجات المحافظة.



وأشار خالد جمال عبد الناصر إلى أنه من خلال البحث وجدوا أن هناك 3 احتياجات أساسية تفتقر إليها المحافظة؛ البنية التحتية ومدى جودتها، ومنظومة الخدمات ومدى توافرها، وتوفير سكن كريم للمواطن من خلال رفع كفاءة المنازل الأكثر فقرًا.



