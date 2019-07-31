حزب تحيا تونس يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال حزب تحيا تونس الليبرالي اليوم الأربعاء إنه سيرشح زعميه يوسف الشاهد رئيس الوزراء الحالي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.



وتوفي الأسبوع الماضي السبسي، وهو أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي وحر في تونس بعد انتفاضة 2011، ووضعت البلاد جدولا زمنيا لاختيار خلفه في انتخابات بعد أن أدى محمد الناصر رئيس البرلمان القسم رئيسا مؤقتا للبلاد حتى موعد إجراء انتخابات.



ويقول محللون إن الشاهد واحد أبرز المنافسين على المنصب في سباق ينتظر أن يشهد تنافسا محتدما.



ويتوقع أيضا أن يعلن مهدي جمعة رئيس الوزراء السابق ترشحه إضافة للمنصف المروزقي رئيس تونس السابق وآخرين. ولم يعلن حزب النهضة الإسلامي حتى الآن عن مرشحه.



وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بعد وفاة السبسي عن تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل بدلا 17 نوفمبر.