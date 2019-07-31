بعد توجيهات الرئيس بالتحول الرقمي .. النيابة الإدارية تشكل لجنة لبدء التنفيذ

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد عطوة نائب رئيس الهيئة والمستشار هشام الحديدي عضو مكتب فني بورسعيد ومحمود حمدي رئيس النيابة وعضو مركز المعلومات، وتكليفها بالتنسيق بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات بشأن تنفيذ برنامج التحول الرقمي بمقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الرئاسي للتطوير والمكينة تمهيدًا لتعميمه علي جميع محافظات مصر.



واشارت النيابة الادارية في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن القرار جاء خلال احتماع المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية مع قيادات وزارة الاتصالات من الموافقة على إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لجميع الجهات والقطاعات الحكومية والمقرر تنفيذه على عدة مراحل تبدأ بمحافظة بورسعيد .



واكد المستشار عصام المنشاوي على أهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.



واشارت النيابة الادارية الي ان اللجنة انتقلت لمعاينة مقار مكتب فني بورسعيد وفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد ونيابات بورسعيد القسم الأول والثاني والثالث ونيابة بورفؤاد بصحبة فريق من مهندسي وزارة الاتصالات المشرفين على مشروع التحول الرقمي والمسؤولين عن تطوير البنية التحتية، حيث تم توفير خطوط الربط للألياف الضوئية فائقة السرعة وتحديد اللازم لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمقار النيابة تمهيدًا لإنشاء شبكة الربط المغلقة المؤمنة بينها وبين المركز الرئيسي.



واضافت انه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير التدريب الشامل للمتعاملين مع النظام من المستشارين والموظفين العاملين بنيابات بورسعيد مع توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية التي يتطلبها التحول الرقمي.