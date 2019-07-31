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السيسي عن القرى الأكثر فقرا: الحكومة لوحدها مش هتقدر واللي قادر ماديا يساعد.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:45 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عمرو ممدوح
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمواطنين قائلا: "اللي قادر ماديا وقادر يساعد، يساعد، متابعا: "قدامنا تحدي كبير جدا وهو القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة للمصريين".

وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، أن الحكومة وحدها لن تستطيع تلبية كل احتياجات كل القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة لهم، ويجب مشاركة وتكاتف الجميع.

من جانبهم أكد فريق مبادرة حياة كريمة، أننا جميعا أمامنا مسؤولية كبيرة، وهي المشاركة المجتمعية، داعية لإطلاق العام القادم، عام المشاركة المجتمعية، قائلة: "المساهمة مش معناها فلوس بس، في مساهمة معنوية".

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

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