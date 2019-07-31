شاهد.. حزب الحرية المصري يفتتح مقره بمدينة دمياط الجديدة

افتتح اللواء بليغ العناني، أمين عام حزب الحرية المصري بدمياط، وقيادات وكوادر الحزب أولى مقرات الحزب بأمانة دمياط الجديدة، في إطار النشاط المكثف لحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، للتواجد داخل الشارع السياسي والجماهيري استعدادًا للانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ والمحليات.
حضر الافتتاح -بحسب بيان الأربعاء- أمين عام مساعد الحزب محمد الهلالي، والمهندس محمد أبو سمرة أمين دمياط الجديدة، كما حضر الافتتاح عدد من أعضاء الحزب والقيادات السياسية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات والشباب كما كان للمرأة دورها الفعال.
وأكد اللواء بليغ العنانى أمين عام الحزب بمحافظة دمياط ان الحزب خلال المرحلة القادمة سيقوم بافتتاح عدد من المقرات الجديدة للحزب بمدن ومراكز محافظة دمياط مشيرًا الى انه سيتم تنفيذ خطة الحزب التى وضعتها الأمانة المركزية للحزب بقيادة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والنائب أحمد مهنى الأمين العام بالقاهرة والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالقاهرة وقيادات واعضاء الأمانة المركزية للحزب وكلنا نعمل بروح الفريق فى حب مصر ولصالح الشعب المصرى العظيم بهدف دعم الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.