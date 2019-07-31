شاهد.. حزب الحرية المصري يفتتح مقره بمدينة دمياط الجديدة

افتتح اللواء بليغ العناني، أمين عام حزب الحرية المصري بدمياط، وقيادات وكوادر الحزب أولى مقرات الحزب بأمانة دمياط الجديدة، في إطار النشاط المكثف لحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، للتواجد داخل الشارع السياسي والجماهيري استعدادًا للانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ والمحليات.





حضر الافتتاح -بحسب بيان الأربعاء- أمين عام مساعد الحزب محمد الهلالي، والمهندس محمد أبو سمرة أمين دمياط الجديدة، كما حضر الافتتاح عدد من أعضاء الحزب والقيادات السياسية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات والشباب كما كان للمرأة دورها الفعال.



