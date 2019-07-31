ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية البحرينية: المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز استقرار المنطقة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:07 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته؛ لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف آل خليفة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /الأربعاء/ - : "أن المملكة تستضيف اجتماعًا عسكريًا دوليًا هامًا؛ لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور؛ للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل".

وأوضح أن استضافة هذا الاجتماع يأتي تأكيدًا للدور الفاعل لبلاده وتعزيزها للتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والحلفاء والشركاء الدوليين؛ لتأمين ممرات التجارة والطاقة، وحرية الملاحة الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم.

ترشيحاتنا

بعد مهاجمته لـ علي معلول.. مرتضى منصور: رفضت خطف رمضان صبحي

العلوم الصحية ترد على قرار التعليم العالي بسحب تنسيقها

الفلك الدولي يكشف مفاجأة عن موعد عيد الأضحى المبارك

شادي محمد يقدم طلبا للنائب العام لضبط المتهمين في اقتحام وسرقة شقته

بعد انتشار ثعابين الطريشة في التجمع.. شيرين رضا تقترح حلا للمشكلة

غيرة نسوان.. مهندس يضرب زوجته حتي الموت بسبب ضرتها فى أوسيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها